الجيش الجزائري يحذر من دفع الشارع نحو عدم الاستقرار

حذر رئيس أركان الجيش الجزائري، قايد صالح اليوم الثلاثاء، "كل من يحاول اللعب برغبة الشعب الجزائري في العيش في كنف السلم والأمن، أو يدفع بالشارع نحو مرحلة اللاستقرار ".



تصريحات المسؤول العسكري جاءت خلال زيارة له اليوم الثلاثاء، إلى ولاية تمنراست أقصى الجنوب الجزائري.



من ناحية أخرى، شارك صحفيو التلفزيون الرسمي والإذاعة الحكوميتين اليوم الثلاثاء، لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، في احتجاج للمطالبة باستمرار موجة المطالب الشعبية المناهضة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الخامسة.



وتعيش الجزائر منذ يوم الجمعة الماضي، حراكا شعبيا غير مسبوق رفضا لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، في حين دعا رئيس الوزراء أحمد أويحيي، إلى الاحتكام للصندوق الذي سيكون الفيصل بين المترشحين في الانتخابات الرئاسية.

ويتواجد بوتفليقة، الذي سيكمل عامه الـ82 السبت المقبل، منذ مساء أول أمس الأحد بجنيف لإجراء فحوصات طبية دورية، حيث يتوقع أن تستغرق إقامته في سويسرا فترة قصيرة بحسب بيان رئاسة الجهورية.