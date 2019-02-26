وفد من الفاتيكان يشهد حفل تبريك حجر الأساس لكنيسة مدينة ناصر الجديدة بأسيوط

شهد نيافة الكاردينال ليوناردو ساندرى عميد مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان، والسفير برونو موزارو سفير الفاتيكان بمصر، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، حفل تبريك حجر الأساس لكنيسة مدينة ناصر الجديدة، بالهضبة الغربية وذلك بدار أم المحبة الألهية للضيافة بدير درنكه بمركز أسيوط.



وقال محافظ أسيوط، إن مدينة ناصر بالهضبة الغربية لمحافظة أسيوط، هي حلم لأبناء المحافظة وتحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون عاصمة إدارية لصعيد مصر لتحتل المحافظة مكانتها بين محافظات الصعيد واستيعاب الكثافة السكانية بالمحافظة والخروج من الوادى الضيق، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من طريق الهضبة الغربية بمدينة أسيوط بطول 22 كيلو متر، وسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال وحدات الإسكان الاجتماعي ووحدات سكن مصر بالمدينة، تمهيدًا لطرحها للمواطنين وفقًا لاشتراطات وزارة الإسكان لتناسب محدودي الدخل وشباب الخريجين، بالإضافة إلى معدلات الإنجاز المتقدمة لتوصيل المرافق والخدمات بها معلنا عن تخصيص مساحة لإقامة الكنيسة الكاثوليكية بمدينة ناصر، فضلا عن تخصيص مساحة أخرى لإقامة كنيسة أرثوذوكسية بها على غرار نفس المساحة المخصصة لإقامة أكبر مسجد بالمحافظة عليها.



ومن جانبه عبر نيافة الكاردينال ليوناردو، عن سعادته البالغة لزيارة محافظة أسيوط وزيارة الصعيد لأول مرة لتفقد ووضع حجر أساس بعض الكنائس، مشيدًا بالأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر وسط جو من المحبة والتعايش السلمي الذي تنعم به جميع طوائف الشعب المصرى دون تفرقة والذى يتجلى مرودوه في مشروعات التنمية والبناء والنهضة الحقيقية التي تشهدها مصر في كافة المجالات موجهًا الشكر لجميع القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية لحضور الاحتفالية.



وأشاد الأنبا كيرلس وليم مطران الكاثوليك بأسيوط، بدور محافظ أسيوط والقيادات الأمنية في المشاركة في الاحتفالية ودعم مسيرة التنمية بالمحافظة، وخلق روح من المحبة والتعاون بين أبناء المحافظة، في مظهر من مظاهر الوحدة الوطنية التي تنعم بها مصر تحت قيادة راعي التنمية والسلام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مرددًا هتافات "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".



وفى نهاية الاحتفالية أهدى نيافة الكاردينال ليوناردو ساندري الميدالية التذكارية لمحافظ أسيوط ولنيافة الأنبا كيرلس وليم مهداة من نيافة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان تباركًا بهذه المناسبة.



كما شارك في حضور الفعالية عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وأسامة أنور بشاي وحسني درويش نائبا رئيس مركز ومدينة أسيوط ولفيف من ممثلي الكنيسة الأرثوذوكسية والإنجيلية بأسيوط والعديد من الكهنة والآباء والرهبان والراهبات الفرنسيسكان بالكنيسة الكاثوليكية بأسيوط.