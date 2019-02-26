محافظ الدقهلية يؤكد دور المرأة في بناء الوطن

شدد محافظ الدقهلية على أهمية دور المرأة في بناء الوطن في مختلف المجالات، مؤكدا أن محافظة الدقهلية تولي المرأة اهتماما كبيرا للمرأة، وحل مشاكل أبناء المحفظة.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ اليوم الثلاثاء، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة يرافقها الدكتورة فرحة الشناوي مقررة المجلس بالدقهلية وعدد من عضوات مجلس النواب عن المحافظة وأعضاء المجلس القومي للمرأة.

وأضاف المحافظ أن الدقهلية تساهم في تنفيذ المبادرات التي يطلقها المجلس القومي للمرأة، موضحا أن المحافظة بدأت في تشغيل أول جراج متحرك ومتعدد الدوار في مصر تنفيذا لرؤية تستهدف حل الأزمة المرورية الخانقة في مدينة المنصورة، حيث أوضح أن المحافظة تعتزم تكرار تجربة إنشاء هذه الجراجات في المناطق التي تعاني من الازدحام المروري بمدينة المنصورة.

وقال إنه بمشاركة المجتمع المدني تم تحديد أهداف لإعادة المنصورة والقيام بالعديد من المشروعات التي تنفذ حاليا برؤية علمية وباجتهاد جميع العاملين بالمحافظة.