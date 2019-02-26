نواب جزائريون يدعون لمواصلة الإصلاحات السياسية

دعا نواب جزائريون بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية بالبرلمان) اليوم الثلاثاء، إلى الحفاظ على المكتسبات المحققة ومواصلة الإصلاحات السياسية، فيما أكد آخرون ضرورة رفع التجميد على المشاريع لتحسين المستوى المعيشي للمواطن.



وأكد نواب المجلس خلال مواصلتهم لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة في جلسة علنية برئاسة معاذ بوشارب رئيس المجلس وبحضور أحمد أويحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) وعدد من أعضاء الحكومة، أن الظروف الحالية التي تمر بها الجزائر تستدعي الحفاظ على المكتسبات المحققة سيما ما تعلق بالأمن والاستقرار الوطنيين.

وركزت مداخلات نواب كتل الأغلبية البرلمانية على ضرورة حماية المكتسبات وتعميق الإصلاحات السياسية ومواجهة التحديات وفي مقدمتها الأمنية.

وكان المجلس قد بدأ أمس الإثنين مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، الذي ألقاه أويحيى أمام المجلس، على أن تستمر المناقشة حتى غد الأربعاء، بينما تم تخصيص يوم بعد غد الخميس ليجيب رئيس الوزراء على تساؤلات النواب.