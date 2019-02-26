الاتحاد الأوروبي يحث باكستان والهند على ضبط النفس

حث الاتحاد الأوروبي باكستان والهند على ضبط النفس إثر انتهاك الخط الفاصل في كشمير من قبل الأخيرة.



وقالت المتحدثة الرسمية للاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية: "إننا على اتصال مع البلدين، ونأمل في ضبط النفس من قبل إسلام آباد ونيودلهي وتفادي المزيد من تصاعد التوتر".



يذكر أن التوترات بين باكستان والهند بدأت بعد الهجوم الانتحاري في 14 فبراير الجاري، والذي استهدف الشرطة الهندية في جزء كشمير الخاضع لسيطرة الهند، وراح ضحيته أكثر من 40 شرطيا.