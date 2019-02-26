ثقافة شمال سيناء تكرم 3 رموز لدورهم في خدمة المحافظة

كرمت مديرية ثقافة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، 3 من رموز العمل المجتمعي والثقافي والفني بالمحافظة، هم عبد العزيز شاهين، المعروف بدوره المجتمعي، الفنان التشكيلي مصطفى بكير الذي عبر عن سيناء بكل لوحاته، والموسيقار المعروف عبدالرحمن البيك.

جاء ذلك خلال الصالون الثقافي الذي نظمته مديرية الثقافة اليوم،تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقالت مدير ثقافة شمال سيناء كاميليا آدم، إن الصالون الثقافي بدأ نشاطه بشمال سيناء مجددا بالتزامن مع فعاليات مماثلة بكافة المحافظات، لافتة إلى إن الفعالية تؤكد دور الثقافة في شمال سيناء، وتقديرا لكل من أثرى مسيرتها على أرض المحافظة.

من جانبه أوضح مدير الصالون الثقافي عادل رستم، أن الفعالية عودة لإنعاش الثقافة واستهلالها بوفاء لأصحاب البصمة الثقافية، لافتا إلى أن فعالية اليوم بداية لفعاليات أخرى ستتجدد، مشيرا إلى أن تكريم الرموز كان في حضور من الشباب بالجامعات والمدارس الثانوية بتقديم سيرة الرموز نموذج للقدوة والتاريخ المشرف.