"الوطنية للإعلام": استعدادات لإقامة مهرجان "القاهرة العربى"

تجرى الهيئة الوطنية للإعلام استعداداتها لعودة إقامة مهرجان الإعلام العربي بالقاهرة الذى يعد ملتقى إعلاميا عربيا؛ لتبادل الآراء ووجهات النظر حول مختلف القضايا الإعلامية العربية المشتركة، ولتفعيل أوجه التعاون الإعلامي المشترك.



وأوضحت الهيئة أنه تتم المناقشة والتنسيق بين قطاعات الوطنية للاعلام حول جميع الإمكانيات والمعايير لإقامة المهرجان الذي يُعتبر ساحة للمنافسة يُظهرون فيه المبدعون من مهتلف الدول العرببة خُلاصة أفكارهم وإبداعاتهم فى مختلف فنون الإعلام، فهو لقاء المبدعين العرب، بالاضافة إلى المردود الاقتصادي من خلال سوق ومعرض المهرجان، والذى يتم فيه تسويق المنتج الدرامي والبرامجى والتنسيق للإنتاج المشترك بين الهيئات الإعلامية المختلفة.