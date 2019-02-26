القاهرة : الثلاثاء 26 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

08:20 م

التشكيلية هالة الشارونى: لوحاتى عبارة عن تجارب شخصية تشمل حوارًا بين الرجل والمرأة
08:05 م

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
فن
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 05:37 م

شيماء بشير تخوض أولى تجاربها الدرامية فى "البرنسيسة بيسة"

شيماء بشير تخوض أولى
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2532989

تشارك الممثلة الصاعدة شيماء بشير، في موسم رمضان المقبل بمسلسل"البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين.

وقالت بشير: "إنني سعيدة للغاية لمشاركتي في مسلسل الفنانة الكبيرة مي عز الدين، في أولي تجاربي الدرامية، وأتمني أن أكون عند حسن ظن الجميع".

جدير بالذكر أن مسلسل "البرنسيسة بيسة" من بطولة مى عز الدين، محمد أنور، حسام داغر، إيمان السيد، حجاج عبد العظيم،، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج اكرم فريد فى أول تعاون درامى بينه وبين مى عز الدين.

شيماء بشير تخوض أولى تجاربها الدرامية فى "البرنسيسة بيسة"
شيماء بشير تخوض أولى تجاربها الدرامية فى "البرنسيسة بيسة"
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

ليدى جاجا تلفت الأنظار بإطلالتها فى حفل "الجولدن جلوب"

منذ 3 شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ 4 شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ 5 شهر

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

منذ 5 شهر

سر اعتذار "الحلو" عن تجسيد شخصية بليغ حمدي

منذ 5 شهر

"أغلى من الياقوت" لـ أحمد مكى تقترب من المليون العاشر على يوتيوب

الآن

"حماس": نقدر أمن مصر.. ونسعى لعلاقة دائمة ومطمئنة مع القاهرة

"الأعلى للإعلام" يفتح تحقيقًا فى مخالفات البرامج الرياضية

الأموال العامة تضبط أكبر واقعة فساد وظيفي بمحليات الإسماعيلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة مستمرة فى تجفيف منابع الإرهاب

ads
الأكثر قراءة

"الفياجرا" تقتل سيدة بأسيوط أثناء ممارسة العلاقة الحميمة

الأموال العامة تضبط أكبر واقعة فساد وظيفي بمحليات الإسماعيلية

وزير الشباب والرياضة بعد تأجيل الكأس: لن نقبل بحدوث فتنة بين الجماهير

الأهلى عقب تأجيل مباراة بيراميدز: نبحث عن حقوق النادى

ألبومات الصور

وفد من الفاتيكان يشهد حفل تبريك حجر الأساس لكنيسة مدينة ناصر الجديدة بأسيوط

محال دمياط تفتح أبوابها بعد غلق 3 أيام متتالية

رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ تتابع أعمال النظافة (صور)

السيطرة على حريق بأشجار مجاورة لمجلس مدينة بلطيم بكفرالشيخ

رياضة

جوارديولا: فيرناندينيو ولابورت يغيبان عن مانشستر سيتي 5 مباريات للإصابة

محمد صفوت يودع منافسات بطولة دبي للتنس من دور الـ32

نقيب رياضيي الإسكندرية: البطولة الدولية للتايكوندو إعداد جيد للأولمبياد

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

"الفياجرا" تقتل سيدة بأسيوط أثناء ممارسة العلاقة الحميمة

الأموال العامة تضبط أكبر واقعة فساد وظيفي بمحليات الإسماعيلية

وزير الشباب والرياضة بعد تأجيل الكأس: لن نقبل بحدوث فتنة بين الجماهير

الأهلى عقب تأجيل مباراة بيراميدز: نبحث عن حقوق النادى

ads
كشكول

وكيل تعليم الغربية يفتتح معرض تحدي القراءة العربي

4 محاضرات وورشتان بملتقى "Explore-Apply"بجامعة المنيا

"تزينو بالأخلاق" شعار مهرجان الأسر الطلابية بآداب حلوان

البحث العلمي تعقد ندوة عن سوء التغذية في مصر وأثارها

جامعة بدر تنظم رحلة سياحية للرئيس الشرفي لجمعية KEDA‏

الأمصار

روحاني يرفض استقالة وزير الخارجية الإيراني

زعيم كوريا الشمالية يوقف القطار ليشعل سيجارة

دونالد ترامب يصل فيتنام تمهيدا للقاء الزعيم الكوري الشمالي

بعد شهرين من الحجب..السلطات السودانية تفك الحظر عن وسائل التواصل

قبل لقاء ترامب.. تفاصيل مرعبة حول طرق إعدام زعيم كوريا الشمالية لمعارضيه

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

منوعات

اكتشاف نوع جديد من زهرة الكاميليا الصفراء النادرة غرب الصين

اكتشاف سفن برونزية تعود إلى 1600 عام قبل الميلاد وسط الصين

أم لثلاثة أطفال تنفق مبالغ مالية طائلة لتشبه ميجان ماركل

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

"الغذاء العالمي": نجاح فريق التقييم في الوصول لمطاحن البحر الأحمر باليمن

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎