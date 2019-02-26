"الغذاء العالمي": نجاح فريق التقييم في الوصول لمطاحن البحر الأحمر باليمن

أكد المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي هيرفيه فيرهوسل، في جنيف اليوم الثلاثاء، أن فريق التقييم التابع للبرنامج قد تمكن من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في اليمن للمرة الأولى منذ سبتمبر 2018 عندما توقف عن الوصول بسبب القتال.



وأشار فيرهوسل إلى أن المطاحن كانت تحتوي على نحو 51 ألف طن متري من القمح وهو ما يكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر واحد كما يمثل ربع سعة طحن دقيق القمح للبرنامج في البلاد.

وأضاف المتحدث أن حالة مخزون القمح الموجود في المطاحن غير معروفة بعد، وكذلك حالة البنية التحتية للمطاحن، لافتًا إلى أن الفريق التابع للبرنامج يقوم بعملية التقييم الأولي، بأمل أن يتمكن البرنامج من استخدام الموقع مجددا في أقرب وقت.

وقال فيرهوسل إن هذا الوصول ليس سوى الخطوة الأولى، مضيفًا أنه ستكون هناك حاجة إلى تقييم تقني أكثر تعمقا في المستقبل القريب.