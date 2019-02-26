مدير حملة بوتفليقة: سنقدم ملف الترشح للرئاسة 3 مارس

أكد عبدالمالك سلال مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أنه سيقدم يوم 3 مارس المقبل ملف عبد العزيز بوتفليقة الخاص بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها يوم 18 أبريل المقبل.



وقال سلال في تصريحات اليوم الثلاثاء، إنه "من حق المرشح عبد العزيز بوتفليقة الترشح، والشعب هو من طلب ترشحه لمواصلة المسيرة".



وأضاف: "بأي حق يمكن معارضة ترشح أي مواطن؟، كل مواطن له حرية الترشح، وحق الترشح مكفول دستوريا لكل مواطن ومواطنة جزائري، وعلى الجميع احترام هذا المبدأ الديمقراطي".



وتساءل: "هل نريد أن نكرس النظام الجمهوري،وهو ثمرة شهداء نوفمبر أم نريد نمط حكم آخر ديكتاتوري شعبوي؟"، داعيا المواطنين الجزائريين إلى مساندة بوتفليقة، وتعهد بالقيام بحملة انتخابية نظيفة.

وقال: "الرئيس بوتفليقة سيقدم ملف ترشحه يوم 3 مارس المقبل والمجلس الدستوري سيد في قراره".

يذكر أن فترة تقديم ملفات الترشح للرئاسة ستنتهي يوم 3 مارس المقبل، ليفصل بعدها المجلس الدستوري في طلبات الترشح ويعلن القائمة النهائية للمرشحين.