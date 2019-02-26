ضبط 44 هاربًا من تنفيذ أحكام في قضايا متنوعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 44 هاربا محكوما عليهم في قضايا متنوعة بعدد من الموانئ "جوى، بحري، نهري".



كانت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لأمن الموانئ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأقسام البحث الجنائي بإدارات شرطة موانئ "الإسكندرية، السلوم البري، دمياط البحري، الأقصر الجوي، أسوان النهري، نويبع، أسيوط الجوى، سفاجا"، نجحت في ضبط 44 من الهاربين المحكوم عليهم ومطلوب التنفيذ عيهم في قضايا متنوعة.



يأتي ذلك في إطار اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية المناسبة الكافية لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ الشرعية للبلاد وتكثيف الجهود لحماية الأمن القومي للبلاد.