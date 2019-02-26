الإحصاء: عجز السولار تقلص إلى 627 ألف طن

أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع عجز السولار إلى حدود 627 ألف طن بنهاية عام 2018 نتيجة انخفاض الاستهلاك إلى 1171 ألف طن خلال شهر ديسمبر الماضي مقابل 1221 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.



كما انخفض إنتاج السولار بشكل طفيف من 546 ألف طن إلى 544 ألف طن خلال الفترة ذاتها.



أما عن مخزون البوتاجاز، فلفت التقرير لتراجع العجز في كميات البوتاجاز نتيجة ارتفاع إنتاج البوتاجاز إلى 165 ألف طن خلال شهر ديسمبر 2018 مقابل 154.8 ألف طن خلال الشهر نفسه من عام 2017، بالإضافة إلى انخفاض الاستهلاك من 375.8 ألف طن إلى 359.2 ألف طن.



