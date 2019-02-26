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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 04:44 م

محال دمياط تفتح أبوابها بعد غلق 3 أيام متتالية

محال دمياط تفتح أبوابها
حسام فهمي
dostor.org/2532928

شهدت محافظة دمياط انفراجة، في المحال التجارية، بعد توقف 3 أيام متتالية، أغلق فيها أصحاب المحال التجارية أبوابها لمدة 3 أيام متتالية، ووضعَا "بانرات" تستغيث من حملات جمع الضرائب التي ترددت أنباء عن تحركها في المحافظة بكافة أنحائها.

بدأت المحال التجارية، اليوم الثلاثاء، في فتح أبوابها مرة أخرى، واستئناف أنشطتهم التجارية بصورة طبيعية، حيث بدأوا في استقبال العملاء والمواطنين بعد أن أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بيان صحفي طالبت فيه بفتح المحال التجارية.

محال دمياط تفتح أبوابها بعد غلق 3 أيام متتالية
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