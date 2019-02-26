الإحصاء: الاستهلاك المنزلي يستحوذ على 41.1% من الكهرباء المولدة

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع كمية الكهرباء المولدة إلى 14.5 ميجا.و.س خلال شهر نوفمبر من عام 2018 مقابل 14.3 ميجا.و.س خلال الشهر المناظر من عام 2017، فيما استقر حجم الكهرباء المستخدمة عند 12.9 ميجا.و.س خلال الفترة ذاتها.



وأضاف جهاز الإحصاء أن قطاع الاستخدامات المنزلية يستحوذ على النصيب الأكبر من هيكل توزيع الكهرباء المستخدمة بقيمة 5.3 ميجا.و.س بنسبة 41.1%، يليه قطاع الصناعة بقيمة 3.7 ميجا.و.س بنسبة 28.7%، ثم قطاع مرافق عامة وجهات حكومية بقيمة 1.6 ميجا.و.س بنسبة 12.4%، وقطاع استخدامات تجارية بقيمة 0.7 ميجا.و.س بنسبة 5.4%، وقطاع زراعة وري بقيمة 0.6 ميجا.و.س بنسبة 4.7%، وجهات أخرى بقيمة 1 ميجا.و.س بنسبة 7.7%.