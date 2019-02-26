رئيس جامعة طنطا: نسير على خطى القيادة السياسية في مكافحتها للإرهاب

قال رئيس جامعة طنطا، الدكتور مجدي سبع، إن الجامعة تسير على خطى القيادة السياسية في مكافحتها للإرهاب والفكر المتطرف أينما كان، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تقوم به العلوم الإنسانية والآداب في تحليل ظاهرة الإرهاب والوصول لحلول جذرية تعمل على استئصاله نهائيًا.



جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الآداب، والذي ينعقد بمدينة شرم الشيخ بعنوان (دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في مواجهة قضايا التطرف والإرهاب) خلال الفترة من 25 -28 فبراير الجاري، وذلك حسبما ذكر بيان للجامعة اليوم الثلاثاء.



من جهته، عرض الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث مجموعة من المؤتمرات العلمية التي تنظمها الجامعة؛ بهدف النهوض بمنظومة البحث العلمي واستثمار طاقات وخبرات الباحثين في تقديم حلول موضوعية للمشكلات التي تواجه المجتمعين المصري والعربي، وأخطرها على الساحة الآن هي قضية الإرهاب والفكر المتطرف.



بدوره، أشاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور الرفاعي مبارك، بفكرة المؤتمر والجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة والإعداد والتنظيم وإخراج المؤتمر بشكل منظم، حيث يتناول العديد من الموضوعات خلال ما يزيد على 9 جلسات بحثية تستعرض الأبعاد المختلفة؛ لمواجهة هذا الإرهاب.



من جانبه، قال عميد الكلية ورئيس عام المؤتمر،الدكتور ممدوح المصري، إن دور كلية الآداب جامعة طنطا في مواجهة الإرهاب والتطرف يبدأ منذ المرحلة الأولى للتنشئة الاجتماعية للفرد مرورًا بالمرحلة الجامعية، حيث يبدأ تشكيل اتجاهات الشباب نحو مجتمعهم ودينهم ووطنهم، وهنا يبدأ دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في توعية الاتجاهات الإيجابية للفرد نحو الوطن والمجتمع الذي يعيش فيه ومواجهة أي بوادر لفكر متطرف قبل أن تخرج إلى أرض الوقع.



من ناحيته، أكد الملحق الثقافي بسفارة دولة الهند بالقاهرة التوافق الفكري بين الثقافتين العربية والهندية في مواجهة الإرهاب والتطرف، مستشهدا بنماذج من الأدب الهندي وتجربة المهاتما السلمية في مواجهة الاحتلال.



من جانبه، أكد الدكتور معتز سعد عبدالله مساعد رئيس جامعة القاهرة ممثلًا عن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، أهمية دور الجامعات في محاربة الإرهاب والتطرف وزيادة وعي الشباب بقضايا وطنهم.



يذكر أن أعمال المؤتمر بدأت أمس الإثنين تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجامعات المصرية والعربية من دول (السعودية، والجزائر، والسودان، ولبنان، والكويت، والإمارات، وتونس، والهند وباكستان).