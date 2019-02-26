الجروان يلتقي رئيس البرلمان الأرجنتيني

استقبل إيميليو مونزو رئيس البرلمان الأرجنتيني، أحمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام والوفد المرافق له، بدار الكونجرس في العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيريس.



ورحب مونزو بوفد المجلس برئاسة الجروان شاكرًا اختيار جمهورية الأرجنتين المحطة الأولى في جولة المجلس لدول أمريكا الجنوبية، بهدف بحث سبل العمل المشترك لتعزيز ونشر قيم التسامح والسلام حول العالم.



وأعرب مونزو عن سعادته لاستضافة وفد المجلس في الارجنتين شاكرا جهود المجلس الكبيرة في نشر قيم التسامح والسلام في كافة قارات العالم، ومشيًدا بدور الجروان في رئاسة المجلس لما حققه من انجازات كبيرة في فترة وجيزة.



وأشاد مونزو بتولي جمهورية الأرجنتين رئاسة البرلمان الدولي للتسامح والسلام (أحد أجهزة المجلس) لمدة عام تبدأ من شهر يونيو القادم، معربًا عن شرف بلاده بهذا المنصب المهم، كما قدم دعوةً مفتوحة لاستضافة بلاده احدى جلسات البرلمان الدولي للتسامح والسلام في مقر البرلمان الأرجنتيني.



من جانبه، قدم الجروان شرحًا وافيًا عن مستجدات العمل في المجلس العالمي بشكل عام والبرلمان الدولي للتسامح والسلام بشكل خاص، مؤكدًا أهمية تولي الأرجنتين رئاسة البرلمان الدولي للتسامح والسلام ابتداءً من يونيو القادم لما لها من مكانة اقليمية ودولية وكونها دولة محبة وداعمة للتسامح والسلام.



وبعد أن تبادل الطرفين الدروع التذكارية، اصطحب السيد مونزو الجروان والوفد المرافق له بزيارة لقاعة الكونغرس الارجنتيني ومرافق مبنى البرلمان، مؤكدًا وضع وتسخير كافة امكانيات الكونجرس الارجنتيني للتعاون والعمل المشترك لرفع قيم التسامح حول العالم.



ودعا "مونزو" الجروان والوفد المرافق له إلى مأدبة غداء بمنزل سان خوان والذي يمتد عمره التاريخي إلى مائتي عام ومن المخطط أن يتوجه الوفد الى محافظة سان خوان استكمالًا للبرنامج المعد لهذه الجولة لوفد المجلس العالمي للتسامح والسلام في الارجنتين.