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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 04:37 م

غدا.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز

غدا.. الأهلي يستأنف
أ ش أ
dostor.org/2532921

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح غد الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب مواجهة الجونة التي أقيمت عصر الأحد الماضي في الجولة الـ24 في بطولة الدوري، وانتهت بفوز الأهلي 2-1.

وجاءت الراحة التي حصل عليها الأهلي لمدة يومين، وفقا للبرنامج الذي أعده أليخاندرو مخطط الأحمال، بالاتفاق مع مارتن لاسارتي المدير الفني؛ لمنح اللاعبين فرصة للتخلص من حالة الإجهاد في ظل ضغط المباريات.

ويبدأ الأهلي استعداداته غدا لمواجهة بتروجيت يوم الإثنين المقبل؛ ضمن مباريات الدور السادس والعشرين للدوري الممتاز، وسط رغبة من الجهاز الفني واللاعبين في استكمال سلسلة الانتصارات.

ويجهز أليخاندرو برنامجا بدنيا خاصا للفريق، بعد الحصول على فترة راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الجونة، كما يعقد مارتن لاسارتي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق غدا؛ للتأكيد على بعض الأمور الفنية وتحفيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.

ويحرص لاسارتي على تجهيز اللاعبين من الناحية المعنوية إلى جانب الدور الخططي والفني من خلال التدريبات اليومية ومحاضرات الفيديو.

ويخضع حسام عاشور كابتن الفريق، لبرنامج بدني، تحت إشراف أليخاندرو لتجهيزه للمشاركة مع الفريق في المران الجماعي، والعودة من جديد إلى التواجد ضمن قائمة الأهلي في المباريات الرسمية.

واشتكى عاشور من الإصابة في منشأ العضلة الأمامية، وتم عرضه على اللجنة الطبية برئاسة الدكتور أحمد عبدالعزيز، وخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي، وتحسنت حالته بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
ويخضع عاشور لفحص طبي غدا لتحديد موعد البدء في المران البدني، والذي أعده مخطط الأحمال، الذي حرص على متابعة حالة اللاعب للاطمئنان عليه.

ويشارك محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق، في المران الجماعي، بعد تعافيه من نزلة البرد التي تعرض لها والتي أبعدته عن المشاركة الجماعية.

وتواجد وحيد، في مقر النادي بالجزيرة، خلال مران الغائبين عن مباراة الجونة الأخيرة، إلا إنه لم يشارك في المران، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، ومن المنتظر أن يعود اللاعب للمشاركة الجماعية بعد تحسن حالته في الفترة الأخيرة.

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