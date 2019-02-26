القاهرة : الثلاثاء 26 فبراير 2019
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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 04:35 م

تخصصات نوعية في الدورة التدريبية للباحثين بالأزهر

تخصصات نوعية في الدورة
أميرة العناني
dostor.org/2532919

واصلت الدورة التدريبية التي يعقدها مجمع البحوث الإسلامية لشباب الباحثين بالمجمع تنظيم ورش عمل في تخصصات علمية متنوعة، يحتاج إليها الباحثون في تعاملهم مع القضايا المعاصرة.

وشهدت الدورة عقد ورش عمل في الاقتصاد والقضايا المجتمعية المهمة كالتفكك الأسري والعنف المدرسي وقضايا الطلاق ومسبباته وكيفية تقديم الحلول العلمية لتلك الظواهر الخطيرة؛ في إطار سعي المجمع لرفع كفاءتهم العلمية والبحثية وتمكينهم من حسن التعامل مع القضايا المعاصرة، وكيفية التعامل مع النصوص الشرعية، وإسقاطها على الواقع الذى يعيشه الناس، لإعداد محتويات علمية تبرز يسر وسماحة الدين الإسلامي.

وتركز البرامج التي تناقشها ورش العمل على التدريب العملي على التخريج الفقهي للقضايا والمستجدات المتعلقة بفقه المعاملات وكيفية تطبيقها على المستجدات في المعاملات المالية.

ويتضمن البرنامج مجموعة من ورش العمل عن الفكر الحداثي وما بعد الحداثة وأثر هذا الفكر على المجتمع المعاصر، من خلال بيان كيفية تعامل أصحاب هذه الأفكار مع التراث والقضايا المختلفة.

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