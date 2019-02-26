أنيسة حسونة: القمة العربية - الأوروبية تؤكد الدور الإقليمي لمصر

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن نجاح القمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ، يؤكد الدور الإقليمي لمصر، في حل القضايا الإقليمية وبحث فرص التعاون الدولي لتحقيق طموحات شعوبها.



وأشادت النائبة بالتوصيات الختامية للقمة، والتي جاء من بينها تعزيز الشراكة العربية الأوروبية خاصة في القضايا المشتركة، وكذلك الاتفاق على حل الأزمة الليبية والترحيب باتفاق ستوكهولم لوقف النار في الحديدة في اليمن، وعدم شرعية المستوطنات والالتزام بحل الدولتين وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.



وأكدت أن تنفيذ توصيات القمة سيكون له دور في تحسين الوضع في المنطقة العربية وإقرار الاستقرار لشعوبها، ووقف أضرار الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بما يصب في مصلحة الطرفين.