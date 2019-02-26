الزمالك يمنح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة من التدريبات، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تأجيل مباراة مصر المقاصة التي كانت مقرر لها غدًا في دور الثمانية لكأس مصر.



ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.



كما قرر الجهاز الفني للزمالك السفر إلى أنجولا عصر الجمعة المقبل؛ استعدادًا لمواجهة بترو أتليتكو الأحد المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.