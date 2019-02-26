آمال رزق الله: القمة العربية الأوربية عكست صورة إيجابية عن مصر

أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بالنجاحات التي حققتها القمة العربية الأوروبية، التي نظمتها مصر في مدينة شرم الشيخ، بحضور 50 من قادة الدول العربية والأوروبية المشاركة.



وأكدت النائبة أن تنسيق الرؤى والتعاون بين العرب وأوروبا سوف يكون له دور في حل التحديات المشتركة، لافتة إلى أهمية عقد القمة بشكل متواصل بهدف تقريب الرؤى وتوفيق وجهات النظر بين الجميع.



ونوهت إلى الصورة الإيجابية التي عكستها القمة عن الوضع في مصر وإبراز الأمن والأمان في كافة ربوعها وخاصة المقاصد السياحية، لافتة إلى قدرة أوروبا على التعاون مع الدول العربية لمواجهة الإرهاب، الذي هو في الأساس تحد مشترك يؤثر فى الجميع.