"الفنون والبناء الوجداني" بثقافة البحر الأحمر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث عقد قصر ثقافة حلايب محاضرة بعنوان "الفنون والبناء الوجداني في الإنسان" بمعهد فتيات حلايب الأزهري، أشار خلالها الشيخ فراج أحمد سنوسي إلى أن الإنسان أساس النهضة في جميع المجالات والفنان يدرك جميع الأبعاد الشخصية لكل أنواع البشر والفن قيمة جمالية تعبر عن القيم داخل المجتمع، مؤكدا أن من يمارسون أو يتذوقون الفن هو رسالة كونية عظيمة ونتاج أساسي يرتبط ارتباطا وثيقا بحضارة الإنسان.



كما أعد قصر ثقافة الشلاتين ورشة فنية باستخدام ورق الكانسون والألوان مع الفنان شعبان أبو الفضل، بمدرسة سعد أبو ريدة.



وفي سفاجا نفذ بيت الثقافة محاضرة ثقافية بعنوان "الشباب ثروة قومية وكيفية الاستفادة منها" أوضح خلالها عبد الله فرغلي دور الشباب واستغلال طاقته في تغير المجتمعات والنهوض بالمجتمع، مشيرا إلى حقوق وواجبات الشباب نحو النهوض بالوطن بالعلم والعمل بمدرسة الثانوية بنات بسفاجا.



وقدم بيت ثقافة أم الحويطات ورشة حكي عن "سيدنا أبو بكر الصديق"، تناول خلالها أحمد نصر الدين محمد خليفة أنه أول الخلفاء الراشدين، وأول الصحابة الذين أسلموا من أهل قريش، ورافق النبي (ص) في الهجرة من مكة إلى المدينة، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ووالد أم المؤمنين عائشة زوجة الرسول (ص).