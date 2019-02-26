1.5 مليون جنيه لإنارة 3 قرى بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد

قال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد كمال إبراهيم أنه تقرر إنارة 3 قرى بمركز الداخلة بالطاقة الشمسية، حيث تم إسناد مشروع تركيب الطاقة الشمسية لقرى (المعصرة، والجديدة والقصر) بتكلفة 1.5 مليون جنيه لإحدى الشركات للبدء في التنفيذ.



وأضاف "كمال" في تصريح؛ اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة بترشيد استهلاك الكهرباء باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ووفق توجيهات المحافظ اللواء محمد الزملوط بالتوسع فيها بكافة القرى.



يذكر أن المحافظة قد انتهت من إنارة مبنى الديوان العام بالطاقة الشمسية مما ساهم في توفير 80 ألف جنيه شهريًا من نفقات الكهرباء للديوان العام، بالإضافة إلى إنارة عدد من مباني الوحدات المحلية للمراكز وتعميم استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الجوفية والتي كان أخرها تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي لعملية تشغيل 25 بئرًا جوفيًا بالطاقة الشمسية بالوادي الجديد.