"مونشن جلادباخ" الألماني يجدد عقد مدافعه السويدي "فيندت"

أعلن نادي بروسيا مونشن جلادباخ الألماني، عن تجديد عقد مدافعه السويدي، أوسكار فيندت، للموسم المقبل.



وصرح ماكس إيبرل - مدير الكرة في النادي - للموقع الرسمي للنادي اليوم الثلاثاء، بأنه من خلال الخبرة والكفاءة فإن أوسكار يعد من أحد العناصر الهامة في الفريق، معربا عن سعادته لوجوده ضمن الفريق لموسم آخر على الأقل.



يذكر أنه تم تجديد عقد اللاعب فيندت حتى عام 2020، بعد أن سجل مشاركته الخامسة والعشرين مع الفريق هذا الموسم خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام فولفسبورج، بثلاثة أهداف.



وكان اللاعب قد انضم إلى جلادباخ عام 2011 قادما من فريق "كوبنهاجن" الدانماركي، وشارك في 236 مباراة مع برووسيا مونشن جلادباخ.