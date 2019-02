تعرف على أسعار سيارات "كيا" 2019

تستعرض "الدستور" أسعار سيارات "كيا" في مصر والتي جاءت كالتالي:



KIA Pegas Highline 2019

254،900.00 جنيه مصرى



KIA Pegas EX 2019

239،900.00 جنيه مصرى



KIA Carnival Topline 8 Seats 2019

1،600،000.00 جنيه مصرى



KIA C’eed L SW 2019

360،000.00 جنيه مصرى



KIA Sorento Exclusive 2019

959،900.00 جنيه مصرى



KIA Sorento Luxury 2019

859،900.00 جنيه مصرى



KIA Rio Highline 2019

339،900.00 جنيه مصرى



KIA Rio EX 2019

314،900.00 جنيه مصرى



KIA Cerato Grand Topline 2019

424،900.00 جنيه مصرى



KIA Cerato Grand Highline 2019

384،900.00 جنيه مصرى



KIA Cerato Grand EX 2019

359،900.00 جنيه مصرى



KIA Cerato Grand LX 2019

334،900.00 جنيه مصرى

KIA Carnival Highline 11 Seats 2019

1،650،000.00 جنيه مصرى



KIA Sportage LX Full Options 2019

449،900.00 جنيه مصرى



KIA C’eed LX SW 2019

375،000.00 جنيه مصرى



KIA Sportage Topline 2019

524،900.00 جنيه مصرى



KIA Sorento Premium 2019

7،749،900.00 جنيه مصرى



KIA Carens EX 2019

459،000.00 جنيه مصرى



KIA Carnival Highline 8 Seats 2019

1،550،000.00 جنيه مصرى



KIA Sportage LX 2019

424،900.00 جنيه مصرى



KIA Sportage Highline 2019

489،900.00 جنيه مصرى



KIA Soul EX Full Options 2019

404،000.00 جنيه مصرى



KIA Soul EX 2019

384،000.00 جنيه مصرى



KIA C’eed Highline SW 2019

405،000.00 جنيه مصرى



KIA C’eed LX 2019

365،000.00 جنيه مصرى



KIA C’eed Highline 2019

395،000.00 جنيه مصرى



KIA Picanto Highline 2019

285،000.00 جنيه مصرى



KIA Rio LX 2019

284،900.00 جنيه مصرى