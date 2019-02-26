"مستقبل وطن" يبدأ استكمال تنفيذ نزلة "عرب الجمهورية" من الإقليمي

قال أشرف كامل العيادي رئيس شئون القبائل العربية في حزب مستقبل وطن بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، إنه نجح وقيادات الحزب في الحصول على قرار بتنفيذ واستكمال نزلة عزبة الجمهورية وقرية السلام من على الدائري الإقليمي من ناحية طريق بلبيس القاهرة الصحراوي.



وأضاف "العيادي" أن تلك النزلة كانت شبه ملغاة، إلا أن مساعي الحزب حرصت على استكمال خطة النزلة لخدمة أهالي عزبة الجمهورية، مشيرًا إلى أن قرار إعادة استكمال نزلة عزبة عرب الجمهورية من أعلى الدائري لاقت قبولا واستحسانًا لدى جموع المواطنين.



وتابع "العيادي" أن الحزب أتفق مع أحد شركات المقاولات والتي بدأت عملية تنفيذ استكمال النزلة من أمس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية السلام، مشيرًا إلى أن مستقبل وطن يسعى دومًا لخدمة الجميع.