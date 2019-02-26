لجنة لمتابعة 60 طن أسماك تنتهي صلاحيتها بعد 3 أيام بالقليوبية

قرر الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، تشكيل لجنة من مفتش الصحة ومدير الإدارة الصحية والإدارة البيطرية والتموين بطوخ، لمتابعة الإفراج عن شحنة أسماك صينى وطرحها في الأسواق 3 أيام فقط، والتحفظ على الأسماك عقب الثلاث أيام للحفاظ على حياة المواطنين نظرًا أن اسمك الصيني يفسد في وقت سريع.



من جانبه أكد محمد خيري رئيس مجلس مدينة طوخ، أنه لن يسمح بأي تداول لأى ساعي من هذا النوع، عقب الثلاث أيام، وأنه سيتابع ويشدد الراقبة على تلك الشحنة فى اى مكان حتى يتم التأكد تماما من عدم تداولها في الأسواق حفاظا على صحة المواطنين.



كانت مباحث التموين بالقليوبية قد تحفظت على شحنة سمك صيني تزن حوالي 60 طنا داخل احدي الثلاجات بمدينة طوخ، وجاء قرار النيابة العامة بالافراج عن الشحنة الباقي علي انتهاء صلاحيتها 3 أيام، أراد صاحب الشحنة توزيعها علي عدد من المحافظات فشكل محافظ القليوبية لجنة من مفتش الصحة ومدير الإدارة الصحية ومدير الصحة العامة بالإدارة البيطرية بطوخ ومدير تموين لمتابعة الشحنة والتأكد من تطبيق الاجراءات القانونية والحفاظ علي الصحة العامة.