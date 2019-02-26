القبض على أحد عناصر"داعش" في سيرت الليبية

ألقت قوة عسكرية ليبية القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش " الإرهابي، بمنزل أسرته في مدينة سرت شمال البلاد.



وأفاد مصدر أمني في تصريح،اليوم الثلاثاء، بثته بوابة "الوسط " الليبية، بأن القوة العسكرية حاصرت منزل أسرة الإرهابي ويدعى: إبراهيم صالح القزيري، واقتحمته، وألقت القبض عليه، حيث جرى نقله إلى المنطقة الغربية للمدينة.



وأضاف المصدر أن القزيري كان مسئولا عما تسمى "إذاعة التوحيد" التابعة لتنظيم "داعش" بمدينة "سرت"، وذلك خلال فترة تواجده بالمدينة عامي 2015 و2016، كما كان مسئولا ومشرفا على ما يسمى "الدورات الشرعية".