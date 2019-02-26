"بري" يدعو الاتحاد الأوروبي للعب دور فعال لترسيم الحدود البحرية

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور فعال في مسألة ترسيم الحدود البحرية للبنان مع جيرانه، وضرورة تفهم الموقف اللبناني في شأن النازحين السوريين بالعمل على إعادتهم إلى وطنهم.



جاء ذلك خلال استقبال "بري" الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فريدريكا موجيريني، حيث جرى استعراض أوجه التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي والتطورات السياسية الراهنة.



وأكد رئيس المجلس النيابي أن الحدود البحرية اللبنانية على تخوم الاتحاد الأوروبي، وأن استكشاف لبنان واستثماره لثرواته في البحر المتوسط يمثل الأمل الأكثر جدوى لنهوض لبنان اقتصاديا وسداد ديونه.



من جانبها، أكدت موجيريني، استعداد الاتحاد الأوروبي لمزيد من التعاون مع لبنان، وخصوصا بعد أن تشكلت الحكومة الجديدة، وذلك على صعيد الإصلاحات والاقتصاد.



يشار إلى وجود نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات مؤخرا في ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، خاصة في المناطق الحدودية والحقول النفطية التي تقع أماكن مشتركة بين البلدين.