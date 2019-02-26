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الثقافة
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 04:18 م

"دور المؤسسات الثقافية غير الحكومية فى بناء الوعى" باتحاد الكتاب

دور المؤسسات الثقافية
جمال عاشور
dostor.org/2532888

تقيم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، ندوة تحت عنوان "دور المؤسسات الثقافية غير الحكومية فى بناء الوعى"، تنظمها لجنة الحريات برئاسة الشاعر عبد الناصر الجوهرى، في السادسة مساء غد الأربعاء، بمقر الاتحاد.

وتستضيف اللجنة مؤسسة الكرمة الثقافية، ومؤسسها الشاعر محمود حسن عبد التواب، وصالون الدكتور عبد الناصر هلال، وصالون القرضا الثقافى، ومؤسسه المهندس الأديب أحمد ماضى، والجمعية المصرية العربية للدراسات الشعبية الدكتور سميح شعلان، ويشارك فى اللقاء الدكتور خالد أبو الليل مقرر اللجنة، وعضوا اللجنة الدكتورة أمانى الجندى، والدكتور مصطفى عبد الغنى، ويدير اللقاء الشاعر عبد الناصر الجوهرى رئيس اللجنة.

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