السيطرة على حريق بأشجار مجاورة لمجلس مدينة بلطيم بكفر الشيخ

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن كفر الشيخ، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب فى عدد من الأشجار الملاصقة لمجلس مدينة بلطيم، دون حدوث أية إصابات.



وتلقى اللواء فريد مصطفى صابر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من العميد رضا عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية بكفر الشيخ، بنشوب حريق هائل فى الأشجار الملاصقة لمجلس مدينة بلطيم، وساعد على انتشار النيران نشاط الرياح التى هبت على مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.



وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للأبنية المجاورة دون حدوث أية إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التى تولت التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق.

