شحن 6500 طن صودا كاوية و4300 طن رخام من ميناء غرب بورسعيد

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد؛ التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، أن ميناء غرب بورسعيد؛ استقبل السفينة "DURUCA" التركية، لشحن 6 آلاف و500 طن صودا كاوية من الميناء، وأن السفينة ستغادر الميناء عقب انتهاء عمليات الشحن متوجهة إلى اليونان.



وذكرت الهيئة - في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل أيضا السفينة "MILLAC" القادمة من تركيا وجنسيتها كوموروس؛ لتفريغ 4 آلاف و300 طن رخام بالميناء، وجاري تسهيل كافة الإجراءات لخروج ودخول السفن إلى الميناء.