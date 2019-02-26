مصر للطيران تسير 25 رحلة لنقل المعتمرين المصريين

صرح مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، انه سيتم تسيير 25 رحلة جوية بين مطارات القاهرة والدينة المنورة وجده لنقل ضيوف الرحمن، لاداء مناسك العمرة الشريفة، فى اطار الاسطول الجوى الذى تسيره الشركة منذ فتح باب العمرة اواخر العام الماضي.



وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ستطلق 13 رحلة جوية إلى مطاري المدينة المنورة، وجدة لنقل ما يقرب من 1750 معتمرا مصريا لأداء مناسك العمرة. طوال اليوم الثلاثاء، من الصالة الموسمية والمخصصة لرحلات الحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي.



وتابع المصدر، أن الصالة الموسمية بمطار القاهرة ستسقبل طوال اليوم الثلاثاء 12 رحلة جوية تابعة للشركة الوطنية للطيران، لنقل 1500 معتمرا مصريا عقب أدائهم مناسك العمرة الشريفة.



وأوضح المصدر، أن سيتم تسهيل كافة الإجراءات لضيوف الرحمن في مرحلتي السفر والوصول، وفقا لتوجيهات وتعليمات مسئولي وزارة الطيران المدني، وذلك بالتنسيق والتعاون مع العلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.

