إزالة التعديات على التلال الأثرية بالبحيرة

نفذت إدارة التعديات بوزارة الآثار بالتنسيق مع محافظة البحيرة، والجهات الأمنية والوحدات المحلية، عددًا من القرارات الصادرة بشأن إزالة كل التعديات الواقعة على التلال الأثرية بمنطقة آثار البحيرة.



وقالت رئيس الإدارة المركزية لآثار وجه بحري الدكتورة نادية خضر- في تصريح اليوم الثلاثاء، إن قرارات الإزالة جاءت على 237 حالة تعد واقعة على 37 تلًا أثريًا فى 9 مراكز مختلفة بمحافظة البحيرة، متضمنة بعض حالات التعدى بالبناء والزراعة والتشوينات.



من جهته، قال مدير عام آثار البحيرة خالد عبدالغني فرحات، إن الوزارة ما زالت في تنسيق مستمر بين جميع الجهات المعنية لإزالة جميع التعديات الواقعة على المناطق الأثرية بالمحافظة، وإعادة ما تم التعدي عليه من أراضي الآثار؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإزالة كل التعديات على أراضيها.