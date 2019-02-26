ضائقة مالية تدفع فني هندسة بالفيوم للتخلص من حياته

تخلص فني هندسة بمستشفى الصدر بالفيوم، من حياته عن طريق تناول قرص سوس القمح السام وذلك بسبب مروره بضائقة مالية شديدة.



تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث يفيد ورود اشارة من مستشفي الفيوم العام باستقبال المواطن سمير إبراهيم واصف 55 سنة فني هندسي بمستشفي صدر الفيوم ومقيم دار الرماد دائرة قسم اول جثة هامدة.



وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثمان، تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب نتيجة تناول مادة سامة.



وبالانتقال والفحص وسؤال زوجته أمل ذكي مهنى 43 سنة وشقيقه مجدي إبراهيم 64 سنة بالمعاش قررا أن الضحية قام بتناول قرص سوس القمح السام قاصدا التخلص من حياته بسبب مروره بضائقة مالية شديدة ولم يتهما احدا بالتسبب في الحادث الذي تحرر عنه المحضر رقم 1535 اداري لسنة 2019 واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

