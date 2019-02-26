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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 03:06 م

خالد عبد الغفار: مصر تمتلك بنية متميزة في مجال التعليم العالي

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
أ ش أ
dostor.org/2532774

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تمتلك بنية متميزة في مجال التعليم العالي من مؤسسات تعليمية كبيرة، وأعضاء هيئة تدريس متميزين بكافة التخصصات، لافتا إلى أن مصر من الدول التي يزيد بها معدلات السكان من الشباب؛ مما يضع على عاتقنا مهمة توفير فرص تعليمية لهذه الطاقة الهائلة من الشباب في كل عام.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الرابعة للملتقى والمعرض التعليمي (EDU GATE 2019)، الذي تنظمه مؤسسة الأهرام واتحاد الجامعات العربية، بحضور الدكتور عمرو سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

وقال إن الملتقى سيناقش قضية مهمة؛ وهي استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وكيفية استثمار الوسائل التكنولوجية الجديدة ومنها إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي في خدمة التعليم، وتوفير فرص تعليمية جيدة للأجيال القادمة، منوها إلى أن الوزارة تستعد خلال أبريل القادم لتنظيم المؤتمر العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي سيناقش ضمن محاوره كيفية استفادة مصر من التكنولوجيا الحديثة في التوسع في إتاحة التعليم، ورفع جودة المؤسسات التعليمية، والتوسع في التخصصات الدراسية الحديثة، واستخدام التكنولوجيا في تطوير التخصصات الدراسية التقليدية وتطوير مهارات خريجيها لملاءمة تحديات سوق العمل.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لاتحاد الجامعات العربية ولمؤسسة الأهرام على دعمهما لمسيرة تطوير التعليم في مصر عبر تنظيم هذه الفعاليات التي تتيح الفرصة لتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين كل الجهات المعنية بالتعليم، مشيدا بحجم المشاركة الكبير والتمثيل الواسع للجامعات المصرية الحكومية والخاصة والدولية لعرض برامجها من خلال المعرض المصاحب للملتقى، خاصة مع استعداد عدد من هذه الجامعات لبدء الدراسة لأول مرة في سبتمبر 2019، واستكمال عدد آخر من الجامعات الدولية لمقومات بدء الدراسة بها في عام 2020.

وأشار الوزير إلى أن هذا الملتقى يناقش عددا من القضايا المهمة، على رأسها الوصول بالتعليم العالي في مصر إلى المعدلات العالمية، وإعادة دور مصر الريادي في المنطقة كقبلة للتعليم والثقافة والعلوم، مشيرا إلى ما تمثله هذه السياسة من عائد اقتصادي كبير، وتفعيلا لدبلوماسية القوة الناعمة.

من جهته، قال الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها السابق ورئيس الملتقى، إن هذا الملتقى يأتي تزامنا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 عاما للتعليم في مصر، كما يمثل بداية لانطلاق العديد من الفعاليات والأنشطة في مجال التعليم خلال هذا العام.

بدوره، أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن المؤسسة لديها مشروع تنموي متكامل في مجال التعليم العالي، ويعد هذا الملتقى هو الخطوة الأولى في إطار تنفيذ هذا المشروع.

وعلى هامش الملتقى، قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمرافقة الحضور بجولة للمعرض المصاحب له، تفقد خلالها أجنحة الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة من مصر والعالم.

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