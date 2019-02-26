ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة في كفر الشيخ

تمكّنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة مكبرة بمركز ومدينة بلطيم، قبل بيعها للمواطنين.



قاد الحملة، الدكتور محمد البراوي، مدير عام إدارة الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة التفتيش على اللحوم والمجازر، والدكتور مصطفى رجب، مدير إدارة بلطيم البيطرية، وعدد من القيادات البيطرية.



ومن جانبه، قال الدكتور عبد الحكيم حامد أبو إسماعيل، وكيل الوزارة ومدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن الحملة تمكنت من ضبط 5 كيلو جرام لحوم فاسدة ببلطيم، فضلًا عن تحرير 7 محاضر أخرى للمخالفين.



وأكد "أبو إسماعيل"، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إعدام المضبوطات وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية، مشيرًا إلى أن مديرية الطب البيطرى مستمرة فى تنفيذ حملاتها المكبرة على الأسواق، والمحلات العامة، والمطاعم، خلال الفترة القادمة.

