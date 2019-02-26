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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 03:05 م

القائمة النهائية لمنتخب مصر استعدادًا لمواجهة النيجر ونيجيريا

خافيير أجيري
خافيير أجيري
أ ش أ
dostor.org/2532772

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيري، أسماء 25 لاعبًا لخوض معسكر المنتخب الذي سينطلق يوم 18 مارس المقبل، ببرج العرب في الإسكندرية، حيث يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية، وكذلك مواجهة منتخب نيجيريا وديًا.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

1. عمرو السولية (الأهلي).
2. محمد أبو جبل (سموحة).
3. محمد النني (أرسنال الإنجليزي).
4. عمر جابر (بيراميدز).
5. أحمد الشناوي (بيراميدز).
6. طارق حامد (الزمالك).
7. أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني).
8. علي أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي).
9. محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي).
10. علي جبر (بيراميدز).
11. كريم حافظ (قاسم باشا التركي).
12. عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني).
13. محمد هاني (الأهلي).
14. باهر المحمدي ( الإسماعيلي ).
15. صلاح محسن (الأهلي).
16. محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك).
17. أحمد أيمن منصور (بيراميدز).
18. إسلام جابر (الداخلية).
19. محمود علاء (الزمالك).
20. عامر عامر (الإنتاج الحربي).
21. نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز).
22. عمار حمدي (الاتحاد السكندري).
23. مصطفى محمد (طلائع الجيش).
24. عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي).
25. أحمد أبو الفتوح (سموحة).

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