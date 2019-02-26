القاهرة : الثلاثاء 26 فبراير 2019
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سياسي
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 03:04 م

رئيس "الوفد": بيت الأمة يدعم قوانين استقلالية الصحافة

رئيس الوفد: بيت الأمة
إسلام نصير
dostor.org/2532771

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن بيت الأمة يتبني مشروعات الموارد المالية لدعم نقابة الصحفيين والتي تحدث عنها ضياء رشوان المرشح على منصب نقيب الصحفيين خلال زيارته للحزب والجريدة لعرض برنامجه الانتخابي.

وتابع: سأتبني هذا المشروع وسنحصل على العدد القانوني من التوقعات بمجلس النواب لأن المرحلة القادمة في غاية الخطر وتحتاج إلي الإعلام الوطني والحرية المسئولة التي تضع في المقام الأول مصلحة الوطن والمواطن بعيدًا عن أي إعتبار أو مصلحة شخصية".

وأعرب عن ثقته الكاملة بأن ضياء رشوان قادرًا على تحمل المسئولية في ظل دعمنا ومساندتنا في طريقه الصحيح نحو صحافة مستقلة، وموضحًا أنه بصفته نائب ورجل قانون داعمًا لذلك لأن دعم الوطن والإعلام الحر حماية للمجتمع، قائلًا:" نحن مع المجتمع ومع الصحفي الذي يمارس الحرية المسئولة التي تعمل علي مصلحة الوطن والمواطن".

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