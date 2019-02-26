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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 03:03 م

منة شلبي تبوح بأسرارها لـ"صاحبة السعادة"

منة شلبي تبوح بأسرارها
منار إبراهيم
dostor.org/2532770

تحل الفنانة منة شلبي ضيفة على الحلقة المقبلة من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، عبر شاشة قناة "dmc"، في الحادية عشرة مساءً.

وتكشف "منة" خلال الحلقة عن العديد من أسرارها الفنية والشخصية، وتتحدث عن بدايتها الفنية وأبرز الأعمال التي قامت بها، والأعمال المفضلة إليها خلال مشوارها الفني، كما تتحدث عن الأعمال التي تنوي تقديمها في الأيام المقبلة.

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة إسعاد يونس، يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، عبر قناة "DMC"، في الحادية عشرة مساءً.

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