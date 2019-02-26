"البيئة" تشيد بنجاح مشاركة المجتمع المدني بالغربية في إدارة المخلفات

أشادت وزارة البيئة بنجاح مؤسسة "نهضة مصر للتنمية" بمحافظة الغربية في المشاركة المجتمعية؛ فيما يتعلق بإدارة المخلفات.



وصرح استشاري "البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة" بالغربية- التابع للوزارة- بأن المؤسسة نجحت في تنفيذ مبادرة جمع وفصل المخلفات السكنية من المنبع بمدينة طنطا.



وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن التجربة بدأت بالتعاون بين المؤسسة وفرع جهاز شئون البيئة بالغربية بحملات توعوية بين طلاب المدارس، وطلاب الكليات بجامعة طنطا، بمشاركة اتحاد الطلبة، إضافة إلى حملات طرق أبواب المنازل والمحال للتوعية بأهمية فصل المخلفات من المنبع، وإزالة مراكز التجميع للقمامة بحي ثان طنطا وتشجير مكان المقالب.



وطورت المؤسسة دورها في الجمع الفعلي للمخلفات، حيث وصل عدد الوحدات السكنية المشتركة من مائة وحدة بداية المبادرة إلى ألفي وحدة، مع استمرار حملات التوعية ليتم الجمع من باب الشقة بانتظام بقيمة اشتراك رمزية مع توفير عدد من الأكياس لفصل المخلفات.



وتتعاون وزارة البيئة مع عدد من الجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية وبناء القدرات في مجال إدارة المخلفات، ومنها برامج لتعزيز الوعي المجتمعي وتشغيل وصيانة المدافن المحكومة للمخلفات البلدية، وتخزين المخلفات وجمعها ونقلها وتأثيراتها البيئية، إلى جانب تدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوي ومشاركة القطاع الخاص.



ويأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتحقيق المشاركة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص للتوعية بمنظومة النظافة العامة والنهوض بها، وتشجيعا لدور الجمعيات الأهلية المشاركة في حل المشكلات المجتمعية، واستمرارا لتنفيذ خطة عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة - التابع لوزارة البيئة - والذي يهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات بعدد 4 محافظات: كفر الشيخ، الغربية، أسيوط، وقنا.