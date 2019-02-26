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الثقافة
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 03:03 م

"قراءة فى الأعمال الأدبية للراحل محمد الراوى" بثقافة السويس

قراءة فى الأعمال
جمال عاشور
dostor.org/2532768

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الانشطة الثقافيه بثقافة السويس، حيث أقام نادى الأدب بقصر ثقافة السويس، محاضرة من خلال لقائه الأسبوعي كل يوم إثنين، حاضرها الأديب والناقد قباري البدري، حملت عنوان "قراءة إبداعية فى الأعمال الأدبية للكاتب الكبير الراحل محمد الراوى، وأدارها الشاعر عزت المتبولي، أعقبها أمسية شعرية بعنوان "إبداعات"، أدارها الأديب الشاب محمد أيوب.

وتحدث "البدري" عن مشوار الكاتب الراحل محمد الراوي، أحد أشهر أدباء محافظة السويس، وتوفي عن عمر يناهز الـ76 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، ويعتبر ضمن أشهر الروائيين العرب، وأحد تلامذة الأديب الراحل نجيب محفوظ، وهو من مواليد منطقة البديوي بحي السويس في عام 1941، وأنتج قرابة 100 قصة ورواية أبرزها "حياة" و"المطر" و"آر سينوي" و"بركات" و"الجد الأكبر منصور"، وحصل عام 2009 على جائزة التميز من اتحاد الكتاب العرب على مجمل أعماله.

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