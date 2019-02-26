شكري يتوجه لجنيف للمشاركة في اجتماعات حقوق الإنسان

غادر سامح شكري وزير الخارجية، القاهرة اليوم الثلاثاء، متوجها إلى مدينة جنيف السويسرية، لإلقاء بيان مصر أمام مجلس حقوق الإنسان، ومؤتمر نزع السلاح.



وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، إن مشاركة وزير الخارجية في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، تأتي في إطار عضوية مصر الحالية في المجلس، وسوف يستعرض في كلمته رؤية مصر حول أهمية مراعاة حقوق الإنسان من منظور شامل، يتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فضلًا عن الجهود التي تقوم بها مصر لإرساء مبادئ حقوق الإنسان، بهدف بناء الإنسان المصري ومشاركته في جهود التنمية الجارية.



من ناحية أخرى، أوضح حافظ أن الوزير شكرى سيلقى كلمة أيضا في مؤتمر نزع السلاح، تتناول مواقف مصر الثابتة تجاه قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والدور المهم الذي تلعبه مصر في دعم أجندة نزع السلاح بالأمم المتحدة، فضلًا عن التأكيد على موقف مصر الداعي إلى ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقي أنواع أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.