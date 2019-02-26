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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 03:00 م

"ديولوفيو": اعتقدت نفسى ملك الأسبوع حتى شاهدت "هاتريك" ميسى

ديولوفيو: اعتقدت
أ ش أ
dostor.org/2532766

قال مهاجم فريق نادي واتفورد الإنجليزي، جيرارد ديولوفيو،:"اعتقدت نفسي ملك هذه الجولة في الدوريات الأوروبية بالأهداف الثلاثة التي أحرزتها في مرمى فريق كارديف سيتي حتى شاهدت الهاتريك الذي سجله الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة في مرمى إشبيلية) بالدوري الأسباني.

وأضاف ديولوفيو، في تصريحات لإذاعة أوندا ثيرو،الأسبانية اليوم الثلاثاء، أن "ميسي لاعب مذهل، وأنا أستمتع بمشاهدته كثيرا، ولي معه واقعة أتذكرها حيث مررت له الكرة بقوة وكدت أعتذر له على الفور لكنه استلمها بشكل غير معقول".

وأوضح اللاعب الأسباني، الذي سبق له اللعب في الكامب نو، أنه قضى وقتا رائعا مع البلاوجرانا حتى وإن قصرت الفترة حيث لعب إلى جانب أفضل اللاعبين لكنه في نفس الوقت كان يتعين عليه إحراز تقدم في مسيرته الاحترافية.

وتابع "في برشلونة، كنت في بيتي، وفي أفضل فريق بالعالم لكني لم أشعر بأهيمتي، وأنا لاعب بطبيعة خاصة، فلا أتحلى بالصبر كثيرا وأرغب بالمشاركة وفضلا عن ذلك فإنني رحلت في عام كأس العالم بحثا عن اللعب لدقائق أكثر".. مشيرا إلى أنه غير نادم عندما يفكر في الماضي، لأنه لو فعل ذلك لما حقق ما يحققه هذا الموسم في واتفورد.

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