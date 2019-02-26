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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 02:58 م

تقرير: "عامر القابضة" تحقق 2.374 مليار جنيه مبيعات بزيادة 180%

تقرير: عامر القابضة
حسن كامل
dostor.org/2532765

اعتمد مجلس إدارة شركة "عامر القابضة" تقرير أداء نتائج الأعمال للشركة في 31 ديسمبر 2018.

وأظهرت نتائج الأعمال هامش مجمل ربح قدره 38%، فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 180% حيث تحققت طفرة في المبيعات خلال عام 2018 بمبلغ قدره 2.374 مليار جنيه مقارنة بـمبلغ قدره 847 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2017 بمشروعات (بورتو سعيد وبورتو جولف مارينا وجولف بورتو السخنة وساوث بيتش)، وهو ما يدل على ثقة المستثمرين في مشروعات بورتو في ظل المنافسة الشرسة في السوق، وسوف يظهر تأثير هذه الطفرة في المبيعات في نتائج وأرباح الشركة خلال السنوات القادمة عندما يتم تسليم الوحدات وإثبات الإيراد لهذه المبيعات.

كما أكد التقرير إنجاز نسبة كبيرة في المشروعات مما يمهد لتسليمات عقارية بحوالي 3.60 مليار جنيه خلال العامين القادمين، حيث بلغت أرصدة الحاجزين والتعاقدات العقارية المتبقية مبلغ 3.60 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2018 مقارنة بمبلغ 1.97 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 83%.

وأضاف التقرير أن شركة "بورتو فاكيشن" حققت صافي مبيعات 693 مليون جنيه بزيادة قدرها 7%، حيث بلغ صافي مبيعاتها في 31 ديسمبر 2018 مبلغ 693 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 645 مليون جنيه في نفس الفترة من 2017.

وحققت الفنادق زيادة في الايرادات قدرها 42%، حيث بلغت ايراداتها 110 ملايين جنيه مقارنة بـ77 مليونًا عن الفترة من عام 2017، وبلغت أرباح التشغيل 273 مليون جنيه مقارنة بأرباح تشغيل قدرها 258 مليون جنيه عن عام 2017، وبلغت إيرادات المطاعم 237 مليون جنيه مقارنة بـ254 عن نفس الفترة من 2017.

وعن النظرة المستقبلية وإنجازات المجموعة في 31 ديسمبر 2018، أكد التقرير أن شركة عامر للتنمية السياحية، إحدى شركات المجموعة، أنجزت إنجازا كبيرا في مشروع بورتو سعيد بالانتهاء من 85% من فندق بورتوسعيد بحجم 180 غرفة خمس نجوم، وكذلك الانتهاء من 70% من أعمال الخرسانة لجميع الوحدات المباعة وكل ذلك في حوالي 4 أشهر، ما كان له أثر إيجابي في توجيه السيولة نحو إنجاز الأعمال تفاديا لأي زيادة في أسعار الخدمات وتعتزم المجموعة افتتاح الفندق قبل نهاية الربع الأول من 2019.

وسوف تطرح الشركة قريبا مشروعها "بورتو جراولة" بمطروح ويضم 2750 وحدة على البحر مباشرة.

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