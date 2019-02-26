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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 02:58 م

تطوير الخدمات الإلكترونية بموقع جامعة طنطا

تطوير الخدمات الإلكترونية
الغربية - حسام فوزي جبر وعبدالمنعم فودة
dostor.org/2532764

اجتمع اليوم الثلاثاء الدكتور طارق فايد، المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة طنطا، والدكتورة دينا عبد الهادي، مدير مشروع البوابة الإلكترونية، مع مديري وحدات تكنولوجيا المعلومات بكليات الجامعة المختلفة، لبحث تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة وطلاب الدراسات العليا والعاملين، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة والكليات.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق فايد؛ أن الجامعة برئاسة الدكتور مجدي سبع، تسعى بخطوات ثابتة نحو تطوير الخدمات الإلكترونية والتحول إلى الجامعة الرقمية، خاصة في ظل المنافسة مع الجامعات الإقليمية والعالمية وضرورة تدريب جميع العاملين على تفعيل البرامج الجديدة التي يتم تطوريها لخدمة أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة.

وتناولت الدكتورة دينا عبد الهادي خطة مشروع البوابة الإلكترونية لتطوير العمل الإلكتروني عن طريق إنشاء المزيد من المواقع الخدمية وتسهيل الحصول على الإفادات إلكترونيًا وتقديمها إلكترونيًا، مضيفة أن العمل يجب أن يتم بالتكامل مع كل قطاعات العمل بالجامعة، مشيرة إلى ضرورة العمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري بالجامعة والكليات لتسهيل دفع عملية التطوير باعتبار أن تطوير موقع الجامعة وتعظيم الاستفادة منه إلكترونيًا أحد معايير رفع التصنيف العالمي للجامعات.

تطوير الخدمات الإلكترونية بموقع جامعة طنطا
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