انتظام العمل بعد السيطرة على حريق بمستشفى بني سويف الجامعي

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، أنه تفقد حادث حريق جهاز تفتيت الحصوات بوحدة التفتيت داخل المستشفى الجامعي، لافتا إلى انتظام سير العمل بالمستشفى، وبوحدة تفتيت الحصوات وذلك لوجود جهاز بديل آخر.



وأوضح "منصور" فى تصريحات صحفية أنه تم التعامل مع الحريق بواسطة عناصر الأمن الصناعي والسلامة المهنية، والأطقم المدربة على أعمال الإطفاء بالمستشىفى، وتم إخلاء المكان بواسطة وحدة الأزمات والكوارث وعناصر الأمن والإخلاء الطبي بالمستشفى، وتمت السيطرة على الحريق لحين وصول وحدة الحماية المدنية التي قامت باستكمال إجراءات الإطفاء والتبريد، وتم تأمين جميع المرضى والمترددين والطواقم الطبية وإخلائهم إلى نقاط التجمع، وتم فصل التيار الكهربي عن المبنى الحادث به الحريق، وإبلاغ الحماية المدنية بسرعة دفع وحدة الإطفاء.



وأكد رئيس جامعة بنى سويف أن التلفيات الناتجة عن الحريق هي عبارة عن جهاز تفتيت الحصوات فقط دون حدوث أي أضرار أخرى سواء بشرية أو مادية، ولم يتأثر انتظام وسير العمل بجميع مرافق وأقسام المستشفى.