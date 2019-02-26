القاهرة : الثلاثاء 26 فبراير 2019
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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 02:56 م

جمعة: الأذان الموحد نقلة حضارية تتسق ومقاصد التشريع الإسلامى

جمعة: الأذان الموحد
أميرة العناني
dostor.org/2532762

عبر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن سعادته بانطلاق مرحلة البث التجريبى للأذان الموحد والتي بدأت بأكثر من 100 مسجد بمحافظة القاهرة، ليتم التوسع فيها تدريجيًا لتشمل جميع المساجد بإذن الله تعالى، وأن التوسع سيتم حاليًا وفق إمكانيات الجهة المنفذة، غير أن الوزارة ستتوسع فى التعاقد مع شركات متعددة للإسراع في تنفيذ واستكمال المشروع على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الأوقاف أن مشروع الأذان الموحد يُعد نقلة حضارية تتسق ومقاصد الشريعة الإسلامية، فالعبرة من الأذان هو تعظيم شعائر الله والإعلام بدخول وقت الصلاة، وكلا المقصدين يتحقق بمجرد رفع الأذان، وإعلام الناس بدخول وقت الصلاة.

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة ستحرص على اختيار أفضل الأصوات من المؤذنين، كما أنها ستراعي فروق التوقيت، بحيث يكون الأذان الموحد على مستوى كل منطقة فى ضوء توقيت رفع الأذان بها.

كما أكد أن المشروع سيقضي على أقل تقدير على تداخل الأصوات بين المساجد القريبة، أو تقدم أو تأخر إطلاق الأذان في المنطقة الواحدة، مما يجعل من مشروع الأذان الموحد حلًا لكثير من المشكلات، مع وفائه بالمقصود الشرعي للأذان.

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