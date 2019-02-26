ماي: سنعرض "بريكست" للتصويت بمجلس العموم في 12 مارس المقبل

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، اليوم الثلاثاء، إنها تعي ما الذي يترقبه مجلس العموم وما يرغب به الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست"، مشيرة إلى أنها تعمل على تحقيق ذلك.





وأضافت في تصريحات لها اليوم، أنها إذا اضطرت للانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق فإنها ستنجح في ذلك، لافتة إلى أنها ستعرض اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي للتصويت في مجلس العموم يوم 12 مارس.



