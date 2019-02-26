وكيل التعليم بكفر الشيخ تتابع كشوف المتقدمين للوظائف المؤقتة

تابعت الدكتورة بثينة عبدالله كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال غرفة العمليات بالمديرية، لمتابعة تسليم كشوف المتقدمين بالإدارات التعليمية للوظائف المؤقتة للوزارة.



وترأست وكيل الوزارة، غرفة العمليات، وعضوية سلامة الويشى، مدير عام التعليم العام، ومحمد عبدالوهاب دخيل، مدير غرفة العمليات وإدارة الأزمات، وجورج سمير خليل، مدير إدارة الإحصاء والمعلومات، وسامح صديق، مدير مركز المعلومات، وهانى حمدان، منسق تدريب التعليم الثانوى وأوفيس 365، وزين التملى، مدير مكتب المدير العام للتعليم العام.



يُذكر أن الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، انتهت، أمس الإثنين، من تلقى الملفات من المرشحين فى مسابقة التعاقدات المؤقتة مع المُعلمين، لسد العجز بالإدارات التعليمية فى التخصصات المختلفة.

